Как уверяют источники,
бывшая жена Брэда Питта давно испытывала симпатию к коллеге. Новая избранница
Анджелины Джоли уже имела отношения с девушками.
Вуд рассказывала о том, что для нее
не ..
Как уверяют источники,
бывшая жена Брэда Питта давно испытывала симпатию к коллеге. Новая избранница
Анджелины Джоли уже имела отношения с девушками.
Вуд рассказывала о том, что для нее
не существует гендерных рамок при выборе партнера. "Эван всегда
ее привлекала. Эван тоже по-хорошему дикая – она
экспериментировала и с мужчинами, и с женщинами. У нее
большой личный опыт. Речь не только о сексуальном влечении. Вуд
привлекает ее как личность", – цитирует друга Анджелины Джоли
Примечательно, что новость
о романе актрисы с женщиной не вызвала у ее поклонников особого
шока. Слухи о внезапной смене сексуальной ориентации Анджелины Джоли
померкли на фоне сообщений о проблеме гендерной идентификации,
возникшей у двух ее детей.
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