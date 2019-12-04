Как уверяют источники, бывшая жена Брэда Питта давно испытывала симпатию к коллеге. Новая избранница Анджелины Джоли уже имела отношения с девушками. Вуд рассказывала о том, что для нее не ..

Как уверяют источники,бывшая жена Брэда Питта давно испытывала симпатию к коллеге. Новая избранницаАнджелины Джоли уже имела отношения с девушками.Вуд рассказывала о том, что для неене существует гендерных рамок при выборе партнера. "Эван всегдаее привлекала. Эван тоже по-хорошему дикая – онаэкспериментировала и с мужчинами, и с женщинами. У неебольшой личный опыт. Речь не только о сексуальном влечении. Вудпривлекает ее как личность", – цитирует друга Анджелины ДжолиПримечательно, что новостьо романе актрисы с женщиной не вызвала у ее поклонников особогошока. Слухи о внезапной смене сексуальной ориентации Анджелины Джолипомеркли на фоне сообщений о проблеме гендерной идентификации,возникшей у двух ее детей.Материал дополняется