12-летний мальчик, чьих родственников убили в Татарстане в ночь на 3 декабря, находится в больнице в стабильном состоянии. Как сообщила республиканский уполномоченный по правам ребенка Гузель Удачина, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

12-летний мальчик, чьих родственников убили в Татарстане в ночь на 3 декабря, находится в больнице в стабильном состоянии. Как сообщила республиканский уполномоченный по правам ребенка Гузель Удачина, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.Как сообщается на официальном сайте омбудсмена, в данный момент жизни мальчика ничего не угрожает."Органами опеки и попечительства организована работа по дальнейшему жизнеустройству несовершеннолетнего с учетом интересов ребенка", – говорится в сообщении.Трагедия произошла в многодетной семье в Менделеевске: там 41-летний Айнур Харисов зарезал 38-летнюю бывшую жену и ее 19-летнего сына от первого брака, а также смертельно ранил своего двухлетнего сына. Нетрезвый мужчина несколько раз ударил ножом и среднего сына, однако ребенку удалось выпрыгнуть из окна. Он зашел в ближайшую пекарню и позвал на помощь.Харисов попытался скрыться, однако его вскоре задержали в Елабуге – возле дома, где он проживал. При задержании он заявил, что убил жену и детей из-за ревности.Следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило в отношении Харисова дело по статье 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего").