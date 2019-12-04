Дмитрий Шепелев обнародовал подробности нападения, которое организовал отец его умершей возлюбленной певицы Жанны Фриске. По словам телеведущего, его спасла личная охрана.

Дмитрий Шепелев обнародовал подробности нападения, которое организовал отец его умершей возлюбленной певицы Жанны Фриске. По словам телеведущего, его спаслаличная охрана.Первое свидание сына телеведущего Платона с дедушкой после смерти материзакончилось кошмаром. Владимир Фриске, по словам Дмитрия Шепелева, угрожал емуоружием."Он пришел на детскую площадку с оружием. Он приперся наплощадку с пистолетом. Если бы не охрана, я не знаю, что было бы дальше. Онугрожал мне. Между нами встал охранник и увел его в сторону. Если бы охраны небыло, я не знаю… У меня сейчас голос дрожит", – рассказал Дмитрий Шепелев вютуб-шоу "Осторожно, Собчак!"После телеведущий отметил, что это неединичный подобный случай.Через несколько месяцев, возвращаясь домой с сыном, у подъезда он заметил пятьбравых кавказцев. Мужчины поджидали его. Как потом узнал , двоеиз напавших на него парней находились тогда в федеральном розыске."Что они хотели – я не знаю. На глазах у меня и у моегоребенка моему охраннику ломают руку. Он закрывает нас своим телом, а онипытаются избить его и дать допуск дедушке, который тянет руки к внуку и бьетменя. Это происходит, когда я держу на руках, своего ребенка, которому два года",– поведал .24 Июл 2018 в 4:27 PDTШоумен добавил, что его слова подтверждают материалыуголовного дела, которое было заведено после нападения. К сожалению,расследование случившегося по каким-то причинам заглохло.