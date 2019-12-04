Известный телеведущий рассказал, как попал
в больницу. Ранее в Сети появилась информация о том, что Валдис Пельш доставлен
в одну из московских лечебниц.
Известный телеведущий рассказал, как попал
в больницу. Ранее в Сети появилась информация о том, что Валдис Пельш доставлен
в одну из московских лечебниц.
Якобы звезде экрана стало плохо после тренировки. Однако данная
информация официально не подтверждена.
Было высказано предположение о том, что Валдису Пельшу
потребовалась помощь врачей в связи с тем, что у него начались давящие боли
в груди. Сам телеведущий эти данные опроверг.
По словам Валдиса Пельша, он проходит в больнице плановое
обследование и освободится уже вечером, сообщает . Других подробностей о состоянии здоровья знаменитости
пока не поступало.
20 Авг 2019 в 12:37 PDT
Напомним, в ноябре прошлого года уже попадал в
больницу из-за проблем с сердцем. После обследования врачи
оценили состояние телеведущего как средней тяжести и отправили в кардиологическое отделение.
Как
писали "Дни.ру", в одном из выпусков программы Елены Малышевой "Жить здорово!" Первого канала шоумен откровенно рассказал о своих страданиях от приступов панкреатита. Недуг
мучил десять лет назад, но адскую боль помнит до сих пор. Из-за болезни ведущий вынужден соблюдать специальную диету. Он исключил из рациона алкоголь, жирное, острое и газированные напитки.
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