Известный телеведущий рассказал, как попал в больницу. Ранее в Сети появилась информация о том, что Валдис Пельш доставлен в одну из московских лечебниц.

Известный телеведущий рассказал, как попалв больницу. Ранее в Сети появилась информация о том, что Валдис Пельш доставленв одну из московских лечебниц.Якобы звезде экрана стало плохо после тренировки. Однако даннаяинформация официально не подтверждена.Было высказано предположение о том, что Валдису Пельшупотребовалась помощь врачей в связи с тем, что у него начались давящие болив груди. Сам телеведущий эти данные опроверг.По словам Валдиса Пельша, он проходит в больнице плановоеобследование и освободится уже вечером, сообщает . Других подробностей о состоянии здоровья знаменитостипока не поступало.20 Авг 2019 в 12:37 PDTНапомним, в ноябре прошлого года уже попадал вбольницу из-за проблем с сердцем. После обследования врачиоценили состояние телеведущего как средней тяжести и отправили в кардиологическое отделение.Какписали "Дни.ру", в одном из выпусков программы Елены Малышевой "Жить здорово!" Первого канала шоумен откровенно рассказал о своих страданиях от приступов панкреатита. Недугмучил десять лет назад, но адскую боль помнит до сих пор. Из-за болезни ведущий вынужден соблюдать специальную диету. Он исключил из рациона алкоголь, жирное, острое и газированные напитки.Материал дополняется