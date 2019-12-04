× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/04-12-2019-permskuyu-snegurochku-vyberut-zhiteli-stolicy-prikamya.html" target="_blank">Пермскую Снегурочку выберут жители столицы Прикамья</a> - Пермскую Снегурочку выберут жители столицы Прикамья. Об этом нововведении сообщает ГТРК Пермь. В первый раз вести новогоднюю праздничную программу на пермской эспланаде будет Снегурочка, избранная народным голосованием.