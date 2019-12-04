Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в жилом многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области.

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в жилом многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области. Статья – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи осматривают место происшествия.При взрыве один человек погиб, еще шестеро пострадали, их госпитализировали. Спасательные работы на месте аварии завершены, разбор завалов продолжается, передает телеканал "Россия 24".