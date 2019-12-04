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<a href="https://33live.ru/novosti/04-12-2019-pod-moskvoj-rebenok-popal-v-bolnicu-posle-padeniya-s-krovati.html" target="_blank">Под Москвой ребенок попал в больницу после падения с кровати</a> - В Сергиевом Посаде ребенок упал с кровати во время игры с братом и получил серьезную травму. Пострадавшего экстренно доставили в районную больницу. Медики диагностировали у малыша ..