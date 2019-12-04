Злоумышленник подошел к кабине автобуса и в ходе конфликта, причинил ему телесные повреждения в виде ушибов и ссадин...

«Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в причинении побоев водителю рейсового автобуса и порче имущества путем вандализма», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратился 40-летний приезжий мужчина, работающий водителем автобуса. Он сообщил, что двигался, управляя общественным транспортным средством по улице Александра Солженицина, когда обнаружил, что его подрезал внедорожник, и он был вынужден остановиться. В этот момент неизвестный подошел к кабине автобуса и в ходе конфликта, причинил ему телесные повреждения в виде ушибов и ссадин. Затем неизвестный ударил локтем руки по зеркалу заднего вида автобуса и разбил его, после чего сел в свой автомобиль и уехал.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции на Каширском шоссе задержали подозреваемого – 39-летнего жителя столицы. Со слов злоумышленника водитель автобуса не уступил ему дорогу.По данным фактам отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 116 УК РФ «Побои» и 214 УК РФ «Вандализм» В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60