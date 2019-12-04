В преддверии саммита в нормандском формате ситуация на Украине обостряется. Бывший президент Петр Порошенко осмелел и начал давать указания Владимиру Зеленскому. Главе государства дали понять, чего на переговорах с Владимиром Путиным делать нельзя ни в коем случае.

В преддверии саммита в нормандском формате ситуация на Украине обостряется. Бывший президент Петр Порошенко осмелел и начал давать указания Владимиру Зеленскому. Главе государства дали понять, чего на переговорах с Владимиром Путиным делать нельзя ни в коем случае."Красные линии" для Зеленского очертила возглавляемая Порошенко партия "Европейская солидарность". Вместе с парламентскими фракциями "Батькивщина" и "Голос" сторонники экс-президента опубликовали совместное заявление.Примечательно, что в обращении к Зеленскому, больше похожим на ультиматум, Порошенко и его сторонники используют слово "должен", а не следует. Главное – никаких договоренностей с Россией о федерализации Украины, заявляют в окружении экс-президента.не должен соглащаться на проведение выборов на неконтролируемых территориях "до выполнения условий безопасности и деоккупации", сказано в заявлении партии Порошенко. Также в "Европейской солидарности" предостерегли главу государства от компромиссов по Крыму."Порошенко с Тимошенко написали заявление, в котором требуют сначала поставить Путина на колени, а потом договариваться", – оценил заявление сторонников экс-президента телеграм-канал "The Панда".От наглости Порошенко опешили и в Верховной раде. Бывший президент вкрай осмелел, написал член фракции "Слуга народа" Александр Дубинский в своем телеграм-канале."И все это по одной простой причине – должен сидеть, но не сидит", – пояснил парламентарий.Единственное что меня интересует в украинской политике в настоящее время, это когда посадят Порошенко?Все остальное потом.— Киевский ���� (@Kieffskiy)оказался в положении цугцванга: каждый ход ухудшит его положение. Договоренности с Россией окончательно настроят против него значительную часть политической элиты и захвативших улицу националистов, а отсутствие результатов – к обрушению рейтингов и автоматическому превращению в "хромую утку" до конца срока.