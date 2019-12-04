В украинских СМИ появились любопытные подробности о связи президента Владимира Зеленского с супругой бывшего главы государства Петра Порошенко Мариной. Речь идет о сотнях миллионов долларов.

В украинских СМИ появились любопытные подробности о связи президента Владимира Зеленского с супругой бывшего главы государства Петра Порошенко Мариной. Речь идет о сотнях миллионов долларов.Команды Зеленского спонсирует Порошенко и его семью. Об этомукраинские журналисты узнали, ознакомившись с деталями бюджета на следующийгод. Оказалось, что средства налогоплательщиков пойдут на финансированиеУкраинского культурного фонда, возглавляемого Мариной Порошенко.На поддержку этой сомнительной организации заложено 708миллионов бюджетных гривен. Как отмечает портал "Украина.ру", фондзанимается националистической пропагандой и продвижением структур, связанных сПетром Порошенко.Журналисты недоумевают: казалось бы, новая власть должнабыла свернуть или переформатировать деятельность фонда. Но судя по интервьюнового министра культуры Александра Бородянского, он одобряет работу женыПорошенко и не намерен лишать ее должности.Финансирование семьи Порошенко резко осудил оппозиционныйжурналист Дмитрий Василец. позорится, выделяя Украинскому культурномуфонду сотни миллионов гривен. "Зе-команда убивает любые надежды напозитивные изменения и обновление в стране, получая только стремительный обвалсвоих рейтингов", – пишет "Украина.ру".Даже покинув Президентский пост, Порошенко продолжает грабить украинцев.Так, в государственном бюджете Украины на 2020 г. на Фонд Марины Порошенко выделено 500 млн. грн.— Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_)От ожидали репрессий в отношенииэкс-президента и его команды. Вместо этого он позволил Порошенко обезопастьактивы и переписать их на старшего сына. А в уголовных делах политикпо-прежнему фигурирует в качестве свидетеля.