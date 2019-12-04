В украинских СМИ появились любопытные подробности о связи президента Владимира Зеленского с супругой бывшего главы государства Петра Порошенко Мариной. Речь идет о сотнях миллионов долларов.
В украинских СМИ появились любопытные подробности о связи президента Владимира Зеленского с супругой бывшего главы государства Петра Порошенко Мариной. Речь идет о сотнях миллионов долларов.
Команды Зеленского спонсирует Порошенко и его семью. Об этом
украинские журналисты узнали, ознакомившись с деталями бюджета на следующий
год. Оказалось, что средства налогоплательщиков пойдут на финансирование
Украинского культурного фонда, возглавляемого Мариной Порошенко.
На поддержку этой сомнительной организации заложено 708
миллионов бюджетных гривен. Как отмечает портал "Украина.ру", фонд
занимается националистической пропагандой и продвижением структур, связанных с
Петром Порошенко.
Журналисты недоумевают: казалось бы, новая власть должна
была свернуть или переформатировать деятельность фонда. Но судя по интервью
нового министра культуры Александра Бородянского, он одобряет работу жены
Порошенко и не намерен лишать ее должности.
Финансирование семьи Порошенко резко осудил оппозиционный
журналист Дмитрий Василец. позорится, выделяя Украинскому культурному
фонду сотни миллионов гривен. "Зе-команда убивает любые надежды на
позитивные изменения и обновление в стране, получая только стремительный обвал
своих рейтингов", – пишет "Украина.ру".
Даже покинув Президентский пост, Порошенко продолжает грабить украинцев.
Так, в государственном бюджете Украины на 2020 г. на Фонд Марины Порошенко выделено 500 млн. грн.
— Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_)
От ожидали репрессий в отношении
экс-президента и его команды. Вместо этого он позволил Порошенко обезопасть
активы и переписать их на старшего сына. А в уголовных делах политик
по-прежнему фигурирует в качестве свидетеля.