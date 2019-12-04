Меньше недели осталось до переговоров лидеров стран нормандской четверки в Париже, на которых произойдет первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. И чем ближе эта дата, тем больше беспокойства она вызывает у украинских политиков, экспертов и журналистов.

Меньше недели осталось до переговоров лидеров стран нормандской четверки в Париже, на которых произойдет первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. И чем ближе эта дата, тем больше беспокойства она вызывает у украинских политиков, экспертов и журналистов.Опасениями по поводу условий встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также итогов, к которым она может привести, на своей странице в "Телеграм" поделился украинский журналист и частый гость проходящих в Москве официальных мероприятий Роман Цимбалюк. Звучащие из Киева и Москвы заявления, по его словам, похожи на диалог слепого с глухим."Зеленский хочет обмена военнопленными, прекращения огня и восстановления контроля над границей. И, как результат, – проведения выборов и завершения конфликта. А в России совсем другая повестка – они хотят так называемых прямых переговоров", – без тени смущения заявил Роман Цимбалюк.Примечательно, что вся мировая общественность пытается, в том числе и в рамках переговоров в нормандском формате, убедить украинскую сторону выполнить взятые на себя по минским соглашениям обязательства. В них, в частности, указывается, что контроль над границей Киев сможет получить только после проведения выборов, а до этого украинская власть должна наладить диалог с представителями ополчения.Таким образом, то, что Роман Цимбалюк пытается выдать своим читателям за "давление" и "новые условия" со стороны России, является просто-напросто условиями мирного выхода из кризиса в Донбассе, на которые согласилась сама украинская сторона. А вот Киев идет на переговоры в нормандском формате с предложениями, которые только затянут мирный процесс.Роман Цимбалюк, в своем тексте, однако переворачивает ситуацию с ног на голову и выставляет украинского лидера жертвой обстоятельств. "Иногда складывается ощущение, что Кремль испытывает Зеленского", – заявил журналист."Они тестируют не предел "терпения", а предел "гибкости" Зеленского", – заключил он, добавив, что практически официальной позицией украинской делегации на нормандских переговорах становится ожидание "чуда в Париже". Напомним, переговоры состоятся в столице Франции 9 декабря. Сообщается, что на полях саммита может состояться и двусторонняя .