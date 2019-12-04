Шоумен Дмитрий Шепелев прокомментировал перманентный конфликт
с родителями умершей возлюбленной, певицы Жанны Фриске. Телеведущий рассказал,
что разногласия начались задолго до смерти артистки. Отношения Жанны и ее отца
Владимира оставляли желать лучшего.
Шоумен Дмитрий Шепелев прокомментировал перманентный конфликт
с родителями умершей возлюбленной, певицы Жанны Фриске. Телеведущий рассказал,
что разногласия начались задолго до смерти артистки. Отношения Жанны и ее отца
Владимира оставляли желать лучшего.
Дмитрий Шепелев признался, что не собирался конфликтовать с
родителями избранницы. Какое-то время он даже не комментировал нападки родственников
певицы через СМИ, не хотел накалять обстановку. Нечто наподобие мира удавалось сохранять, пока не начались судебные разбирательства из-за сына Жанны и Дмитрия, Платона.
"Есть решение суда, который инициировали они. Они хотели
определить порядок общения с ребенком. Я убеждал их этого не делать, когда еще
были отношения: "Это будет против вас. Не нужно". У них ведь была возможность, они
виделись. Мама Жанны была у меня не один раз. Оставалась с Платоном. Все
более-менее было нормально. Но они подают на меня в суд", – сказал телеведущий
в эфире ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".
По словам звезды Первого канала, бабушка и дедушка со
стороны матери требовали, чтобы ребенок проживал не с отцом, а с ними. В итоге
Фемида встала на сторону отца Платона.
"Суд установил порядок общения: полтора часа два раза в
месяц. На эти свидания они не приходят. До сих пор. Но зато они регулярно
приходят на ток-шоу, где регулярно говорят, какой я ужасный отец", – отметил Дмитрий.
Шоумен добавил, что хотел обезопасить сына, ведь начало
жизни мальчика было и без того достаточно драматичным. Он требовал от семейства
Фриске не публиковать совместные фото с ребенком в соцсетях и не таскать малыша
по телеэфирам. К его просьбам не прислушались: как только Жанна
скончалась, ее родственники опубликовали снимки Платона в своих аккаунтах.
1 Дек 2019 в 1:51 PST
не стал скрывать, что конфликт с Владимиром
Фриске начался еще до того, как Жанна узнала о своей болезни. С отцом у певицы
были сложные отношения, вокалистка могла по полгода не разговаривать с
родителем.
"За те два года, которые прошли от нашего знакомства до ее
болезни, когда мы узнали о диагнозе, я видел ее отца один раз. У нее были
тяжелейшие отношения с отцом. Они не разговаривали по полгода. И как это аукнется
на Платоне мы не обсуждали. Она предупреждала, что они безусловно будут гадить,
в силу возможности бороться. Но что бороться? С момента кончины Жанны прошло четыре
года – четыре года длятся судебные разбирательства", – поделился .