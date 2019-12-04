Шоумен Дмитрий Шепелев прокомментировал перманентный конфликт с родителями умершей возлюбленной, певицы Жанны Фриске. Телеведущий рассказал, что разногласия начались задолго до смерти артистки. Отношения Жанны и ее отца Владимира оставляли желать лучшего.

Шоумен Дмитрий Шепелев прокомментировал перманентный конфликтс родителями умершей возлюбленной, певицы Жанны Фриске. Телеведущий рассказал,что разногласия начались задолго до смерти артистки. Отношения Жанны и ее отцаВладимира оставляли желать лучшего.Дмитрий Шепелев признался, что не собирался конфликтовать сродителями избранницы. Какое-то время он даже не комментировал нападки родственниковпевицы через СМИ, не хотел накалять обстановку. Нечто наподобие мира удавалось сохранять, пока не начались судебные разбирательства из-за сына Жанны и Дмитрия, Платона."Есть решение суда, который инициировали они. Они хотелиопределить порядок общения с ребенком. Я убеждал их этого не делать, когда ещебыли отношения: "Это будет против вас. Не нужно". У них ведь была возможность, онивиделись. Мама Жанны была у меня не один раз. Оставалась с Платоном. Всеболее-менее было нормально. Но они подают на меня в суд", – сказал телеведущийв эфире ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".По словам звезды Первого канала, бабушка и дедушка состороны матери требовали, чтобы ребенок проживал не с отцом, а с ними. В итогеФемида встала на сторону отца Платона."Суд установил порядок общения: полтора часа два раза вмесяц. На эти свидания они не приходят. До сих пор. Но зато они регулярноприходят на ток-шоу, где регулярно говорят, какой я ужасный отец", – отметил Дмитрий.Шоумен добавил, что хотел обезопасить сына, ведь началожизни мальчика было и без того достаточно драматичным. Он требовал от семействаФриске не публиковать совместные фото с ребенком в соцсетях и не таскать малышапо телеэфирам. К его просьбам не прислушались: как только Жаннаскончалась, ее родственники опубликовали снимки Платона в своих аккаунтах.1 Дек 2019 в 1:51 PSTне стал скрывать, что конфликт с ВладимиромФриске начался еще до того, как Жанна узнала о своей болезни. С отцом у певицыбыли сложные отношения, вокалистка могла по полгода не разговаривать сродителем."За те два года, которые прошли от нашего знакомства до ееболезни, когда мы узнали о диагнозе, я видел ее отца один раз. У нее былитяжелейшие отношения с отцом. Они не разговаривали по полгода. И как это аукнетсяна Платоне мы не обсуждали. Она предупреждала, что они безусловно будут гадить,в силу возможности бороться. Но что бороться? С момента кончины Жанны прошло четырегода – четыре года длятся судебные разбирательства", – поделился .