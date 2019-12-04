В Перми во время спецоперации по поимке особо опасного преступника ранен сотрудник Росгвардии.

В Перми во время спецоперации по поимке особо опасного преступника ранен сотрудник Росгвардии. Операция проводилась в Орджоникидзевском районе города, уточняет телеканал "Россия 24".Ранения бойца нетяжелые. Преступник, оказавший вооруженное сопротивление, был задержан.Сообщается, что он устроил стрельбу из ружья по горожанам. Стрелял сначала из окна квартиры, затем вышел на улицу. Есть сведения, что погибла женщина. Перед нападением горожанин мог употребить сильнодействующие вещества.