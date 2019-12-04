Отказ в американских визах российской делегации - удар по отношениям России и США, Он не останется без ответа, заверил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Самим инициаторам подобных репрессалий в России точно делать пока нечего: протрезвеют - поговорим, - резюмировал сенатор.

Отказ в американских визах российской делегации — удар по отношениям России и США, Он не останется без ответа, заверил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. "Самим инициаторам подобных репрессалий в России точно делать пока нечего: протрезвеют — поговорим", — резюмировал сенатор.Косачев напомнил, что Вашингтон последовательно срывает переговорные форматы и ограничивает въезд российских официальных лиц. В этот раз визы в Соединеннные Штаты не получили чиновники из МИД и российского Федерального казначейства, сообщает РИА Новости. При этом оправдания в стиле "Россия первая начала", отметил Константин Косачев, на полном серьезе до сих пор висит на сайте американского посольства в Москве.Он добавил, что когда американцев не пустят в Россию, нужно будет припомнить отказ в визах официальной российской делегации.США объявили России беспрецедентную визовую войну, считает политик."Дубина" американских санкций, во-первых, бессмысленна и беспощадна, как тот самый русский бунт. Во-вторых, слепа и неразборчива, как и положено столь неуклюжему инструменту "международного диалога", — констатировал сенатор. — Поэтому под ее удар может попасть каждый".При этом Константин Косачев отметил, что инцидент имеет место на фоне разворачивающегося американского шоу с импичментом президенту США Дональду Трампу. Все развивается по законам Голливуда – страсти кипят, кто-то меняет свои показания, появляются какие-то вновь выявленные "доказательства". За пределами США, по мнению Косачева, за "этой эпопеей в деталях" следят вяло и без интереса."Происходящее все больше напоминает какие-то местечковые дрязги, а не политику сверхдержавы", — отметил он.На фоне этих дрязг запрет на въезд сотрудникам российского казначейства выглядит продолжением мелочной и бессмысленной серии."Ей богу – за сверхдержаву обидно", — подвел черту происходящему Константин Косачев.