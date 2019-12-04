Владимир Путин встретится в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Диалог состоится в эту субботу по итогам очередного раунда международных переговоров, передают Вести Сочи.

Владимир Путин встретится в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Диалог состоится в эту субботу по итогам очередного раунда международных переговоров, передают "Вести Сочи". Информацию накануне подтвердили в Минске. Лидеры двух стран обсудят вопросы интеграции в рамках Союзного государства.Также главы государств поговорят о планах по двустороннему сотрудничеству, рассмотрят ряд крупных инвестиционных проектов и "дорожные карты" по стратегическому развитию партнерских отношений.Напомним, 8 декабря Россия и Белоруссия отметят 20 лет со дня подписания договора о Союзном государстве.