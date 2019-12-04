В Киеве рассказали о новых условиях, которые президент России Владимир Путин ставит своему украинскому коллеге по Донбассу. Требования Кремля назвали сумасшедшими и немыслимыми.

В Киеве рассказали о новых условиях, которые президент России Владимир Путин ставит своему украинскому коллеге по Донбассу. Требования Кремля назвали "сумасшедшими и немыслимыми".Москва хочет, чтобы Киев отвел войска еще дальше от линииразграничения. Об этом сообщил бывший заместитель начальника Генштабавооруженных сил Украины Игорь Романенко. Кроме того, Кремль требует принятьзакон о постоянном особом статусе Донбасса, добавил генерал.Украине невыгодно не то что выполнять, а даже рассматриватьэти "сумасшедшие" требования, передает слова Романенко украинское издание Politeka. По его мнению, Зеленский на переговорахдолжен четко представлять "красные линии", за которые не должензаходить.Несмотря на все противоречия, Москве и Киеву удастся прийтик согласию, считает украинский астролог Влад Росс. Переговоры в нормандскомформате состоятся 9 декабря. Это удачный день для дипломатии и заключениясделок, полагает эксперт."Красные линии" перед президентом очертил егопредшественник Петр Порошенко. Возглавляемая им партия "Европейскаясолидарность" опубликовала заявление, в котором предостерегла главугосударства от компромиссов по территориальной целостности Украины.ни в коем случае не должен соглашаться на федерализациюстраны, считают в окружении экс-президента. Также у Порошенко предостерегли отпроведения выборов в Донбассе до восстановления украинского контроля за границей."Порошенко с Тимошенко написали заявление, в которомтребуют сначала поставить Путина на колени, а потом договариваться", –оценил действия сторонников экс-президента телеграм-канал "TheПанда".Путин: Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда! Мне кажется, он симпатичный человек. На мой взгляд, он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)Переговоры в нормандском формате пройдут в Париже. ВладимирПутин и обсудят спорные вопросы в компании лидеров Германиии Франции. Также российский и украинский лидеры смогут пообщаться с глазу наглаз.