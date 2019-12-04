В Киеве рассказали о новых условиях, которые президент России Владимир Путин ставит своему украинскому коллеге по Донбассу. Требования Кремля назвали сумасшедшими и немыслимыми.
В Киеве рассказали о новых условиях, которые президент России Владимир Путин ставит своему украинскому коллеге по Донбассу. Требования Кремля назвали "сумасшедшими и немыслимыми".
Москва хочет, чтобы Киев отвел войска еще дальше от линии
разграничения. Об этом сообщил бывший заместитель начальника Генштаба
вооруженных сил Украины Игорь Романенко. Кроме того, Кремль требует принять
закон о постоянном особом статусе Донбасса, добавил генерал.
Украине невыгодно не то что выполнять, а даже рассматривать
эти "сумасшедшие" требования, передает слова Романенко украинское издание Politeka. По его мнению, Зеленский на переговорах
должен четко представлять "красные линии", за которые не должен
заходить.
Несмотря на все противоречия, Москве и Киеву удастся прийти
к согласию, считает украинский астролог Влад Росс. Переговоры в нормандском
формате состоятся 9 декабря. Это удачный день для дипломатии и заключения
сделок, полагает эксперт.
"Красные линии" перед президентом очертил его
предшественник Петр Порошенко. Возглавляемая им партия "Европейская
солидарность" опубликовала заявление, в котором предостерегла главу
государства от компромиссов по территориальной целостности Украины.
ни в коем случае не должен соглашаться на федерализацию
страны, считают в окружении экс-президента. Также у Порошенко предостерегли от
проведения выборов в Донбассе до восстановления украинского контроля за границей.
"Порошенко с Тимошенко написали заявление, в котором
требуют сначала поставить Путина на колени, а потом договариваться", –
оценил действия сторонников экс-президента телеграм-канал "The
Панда".
Путин: Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда! Мне кажется, он симпатичный человек. На мой взгляд, он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)
Переговоры в нормандском формате пройдут в Париже. Владимир
Путин и обсудят спорные вопросы в компании лидеров Германии
и Франции. Также российский и украинский лидеры смогут пообщаться с глазу на
глаз.