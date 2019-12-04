Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сумму гонорара певицы, которая заявлена за ее выступления на новогодних корпоративах. Он считает, что 3,8 миллиона рублей – это совсем не большие деньги за шоу такой звезды, как София Ротару.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сумму гонорара певицы, которая заявлена за ее выступления нановогодних корпоративах. Он считает, что 3,8 миллиона рублей – это совсем небольшие деньги за шоу такой звезды, как София Ротару.Помимоозвученной ранее суммы отдельно свою часть получают музыканты исполнительницы. Учитываятот факт, что большинство из них живут в разных городах, им придется оплатитьеще и дорогу."Ротару за многие десятилетия своей деятельностью заслужила уважениепублики и заработала почет. Я считаю, что эта стоимость для выступлений Ротаруабсолютно не высокая", – цитирует Пригожина При этом продюсер напомнил,что в советское время артисты выступали практически за бесценок, не получая приэтом процентов от продажи собственных альбомов.Материал дополняется