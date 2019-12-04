Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сумму гонорара певицы, которая заявлена за ее выступления на
новогодних корпоративах. Он считает, что 3,8 миллиона рублей – это совсем не
большие деньги за шоу такой звезды, как София Ротару.
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сумму гонорара певицы, которая заявлена за ее выступления на
новогодних корпоративах. Он считает, что 3,8 миллиона рублей – это совсем не
большие деньги за шоу такой звезды, как София Ротару.
Помимо
озвученной ранее суммы отдельно свою часть получают музыканты исполнительницы. Учитывая
тот факт, что большинство из них живут в разных городах, им придется оплатить
еще и дорогу.
"Ротару за многие десятилетия своей деятельностью заслужила уважение
публики и заработала почет. Я считаю, что эта стоимость для выступлений Ротару
абсолютно не высокая", – цитирует Пригожина При этом продюсер напомнил,
что в советское время артисты выступали практически за бесценок, не получая при
этом процентов от продажи собственных альбомов.
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