Актер Никита Джигурда признался, что среди его знакомых есть лица нетрадиционной сексуальной ориентации. С ними артист познакомился благодаря жене.

Актер Никита Джигурда признался, что среди его знакомых естьлица нетрадиционной сексуальной ориентации. С ними артист познакомилсяблагодаря жене."Я могу репетировать. Я могу дружить. Этому меня научила МаринаАнисина", – сказал Никита Джигурда в интервью "Дни.ру".По словам звезды, средипостановщиков танцев, которые сотрудничают с его супругой фигуристкой, много гомосексуалов.Некоторые из них, по мнению актера, очень талантливы. Между тем, сам он в однополыесвязи никогда не вступал. Никите нравятся женщины, а жену Марину Анисину онбоготворит."Есть таланты, есть геи, открытия. Я могу с ними обниматься.Я смогу с ними обниматься и говорить на философско-глубинные темы, но, тотэксперимент, который они себе позволили, он для меня… как это сказать…недоступен. Я не могу так", – сказал артист.После Никита Джигурда разрешил себе шутку на эту достаточно щекотливуютему. "Может быть, когда Анисина меня бросит и мне будет 80 лет…" – улыбнулсяон.16 Авг 2019 в 10:21 PDTПосле знаменитость прокомментировала скандальные видеозаписи сексуального характера, главным героем которых стал актер Алексей Панин. С ним Никита тоже дружен."Этот ролик постановочный, как и с собакой", – оправдалприятеля . По словам артиста, видео сделаны с помощью компьютернойграфики."Я знаю точно и могу подтвердить эти пляжи нудистские исвободные отношения – это я знаю. Но то, что показывали с ногой и с собакой, – это фейк и компьютерная графика. И оргии я, вот такие контакты, не совершал! Ястяжал энергию и девочки расставили ноги. Ноги и сердца! Я духовнымэнергетическим фаллосом вхожу в вас и вас ****!" – резюмировал .