Актер Никита Джигурда признался, что среди его знакомых есть
лица нетрадиционной сексуальной ориентации. С ними артист познакомился
благодаря жене.
Актер Никита Джигурда признался, что среди его знакомых есть
лица нетрадиционной сексуальной ориентации. С ними артист познакомился
благодаря жене.
"Я могу репетировать. Я могу дружить. Этому меня научила Марина
Анисина", – сказал Никита Джигурда в интервью "Дни.ру".
По словам звезды, среди
постановщиков танцев, которые сотрудничают с его супругой фигуристкой, много гомосексуалов.
Некоторые из них, по мнению актера, очень талантливы. Между тем, сам он в однополые
связи никогда не вступал. Никите нравятся женщины, а жену Марину Анисину он
боготворит.
"Есть таланты, есть геи, открытия. Я могу с ними обниматься.
Я смогу с ними обниматься и говорить на философско-глубинные темы, но, тот
эксперимент, который они себе позволили, он для меня… как это сказать…
недоступен. Я не могу так", – сказал артист.
После Никита Джигурда разрешил себе шутку на эту достаточно щекотливую
тему. "Может быть, когда Анисина меня бросит и мне будет 80 лет…" – улыбнулся
он.
16 Авг 2019 в 10:21 PDT
После знаменитость прокомментировала скандальные видеозаписи сексуального характера, главным героем которых стал актер Алексей Панин. С ним Никита тоже дружен.
"Этот ролик постановочный, как и с собакой", – оправдал
приятеля . По словам артиста, видео сделаны с помощью компьютерной
графики.
"Я знаю точно и могу подтвердить эти пляжи нудистские и
свободные отношения – это я знаю. Но то, что показывали с ногой и с собакой, – это фейк и компьютерная графика. И оргии я, вот такие контакты, не совершал! Я
стяжал энергию и девочки расставили ноги. Ноги и сердца! Я духовным
энергетическим фаллосом вхожу в вас и вас ****!" – резюмировал .