В порту поселка Ботсфьорд на севере Норвегии горит российский траулер. Пожар возник на камбузе судна. Горящее судно стоит у причала Нептун. Возможно, это траулер Галатис.

В порту поселка Ботсфьорд на севере Норвегии горит российский траулер. Пожар возник на камбузе судна. Горящее судно стоит у причала "Нептун". Возможно, это траулер "Галатис". Также у пирса "Нептун" стоят российские суда "Северянин-2", "Азурит", "Дарья", "Капитан Геращенко" и "Заезда Мурмана".Команда судна эвакуирована, сообщает РИА Новости. Борьбу с огнем ведут пожарные. В порт прибыли бригады медпомощи. Пожар начался тогда, когда траулер, принадлежащий мурманскому ООО "Биос-Арктик", готовился к выходу в рейс к польским берегам.25 сентября в норвежском порту Тромсе загорелся и затонул рыболовный траулер "Бухта Наездник". 12 из 29 членов экипажа получили травмы и ожоги. Пожар возник при проведении сварочных работ: искра воспламенила сети. Огонь бушевал 22 часа. 3 октября все они благополучно вернулись на Родину. В Тромсе 3 декабря приступили к подъему траулер из воды с помощью плавучего крана Gulliver. После подъема судно доставят к причалу, чтобы откачать из него воду. А затем, ориентировочно 13 декабря, затем "Бухту Наездник" буксир доставит в норвежский Берген.