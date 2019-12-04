Многие привыкли видеть известную певицу Глюкозу в выгодном свете. Обычно, она всегда стильно одета и прекрасно выглядит, однако в этот раз россияне пришли в ужас от нового образа, который изуродовал артистку.

Многие привыкли видеть известную певицу Глюкозу в выгодном свете. Обычно, она всегда стильно одета и прекрасно выглядит, однако в этот раз россияне пришли в ужас от нового образа, который изуродовал артистку.Недавно певица прилетела на Бали. Конечно, Глюкоза прибыла на райский остров не для отдыха, а для работы, однако она успевает расслабиться, нежась под теплыми лучами солнца и наслаждаясь свежим бризом. Помимо этого девушка нередко балует поклонников новыми снимками.Впрочем, в этот раз фото артистки вызвало скорее недоумение, чем восторг. Перед своими подписчиками певица предстала в черном купальнике необычного фасона, который визуально изуродовал точеную фигуру 33-летней матери двоих детей.Как сообщает "", у такой модели плавательного аутфита имеется ряд недостатков. Во-первых, открытые бока. Контраст темной ткани и светлой кожи буквально лишает певицу линии талии, а низкая посадка уничтожает перепад между бедрами, превращая фигуру "песочные часы" в "квадрат". Кроме того, декольте на купальнике невыгодно подчеркнуло грудь Глюкозы, буквально сплющив ее.2 Дек 2019 в 9:01 PSTИ разумеется, поклонники не могли не заметить этого. Злопыхатели принялись на все лады оскорблять артистку, отмечая, что такая модель ей совершенно не идет. Впрочем, сама артистка никак не отреагировала на их выплески. Судя по всему, Наталья от души наслаждается временем, проводимым рядом с океаном.