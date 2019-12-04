Александр Аллахвердян, глава онкологического отделения хирургических методoв лечения МОНИКИ, рассказал о простом правиле, которое позволит понять, с какого возраста следует проверяться на рак.

Александр Аллахвердян, глава онкологического отделения хирургических методoв лечения МОНИКИ, рассказал о простом правиле, которое позволит понять, с какого возраста следует проверяться на рак. Эта болезнь – наследственная, отметил доктор.Если у человека имеется ближайший родственник, страдающий или страдавший онкологией, то нужно вычесть десять лет из возраста, когда ему был поставлен диагноз. Например, если один из родителей умер от рака в 56 лет, то его детям нужно начать проверяться на рак с 46 лет, цитирует онколога издание "Известия".Аллахвердян посоветовал также делать раз в год флюорографию и сдавать анализы крови, а женщинам – посещать гинеколога каждые полгода. Кроме того, женщинам нужно еженедельно проверять молочные железы.Лучший способ снизить риск заболевания раком – ведение здорового образа жизни, напомнил доктор.