Пожар вспыхнул на насосной станции Транснефти в Альметьевском районе Татарстана. Черный хвост дыма был виден за несколько километров.

Пожар вспыхнул на насосной станции "Транснефти" в Альметьевском районе Татарстана. Черный хвост дыма был виден за несколько километров.ЧП, как уточнили в республиканском управлении МЧС, произошло на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" во время работ по очистке неиспользуемого резервуара объемом 20 тысяч кубометров. По предварительным данным, возгоранию предшествовал взрыв газовоздушной смести."Ух, сегодня у нас выходной! Чтобы сделать выходной, подожгли 37-ю бочку", — поведал один из сотрудников предприятия.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Альметьевск (@almetyevsk_only) 3 Дек 2019 в 11:51 PSTПервоначально сообщалось о том, что во время пожара пропали двое рабочих, но эта информация не подтвердилась. На тушение огня у спасателей ушло около 50 минут.ЧП никак не сказалось на прокачке черного золота по магистральным нефтепроводам.