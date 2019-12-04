Фигуристка сделала откровенное признание. Елизавета Туктамышева рассказала, что ее вдохновляет.

Фигуристка сделалаоткровенное признание. Елизавета Туктамышева рассказала, что ее вдохновляет.22-летняяспортсменка, которую заслуженно называют одной из самых привлекательных исмелых в экспериментах российских фигуристок, поделилась мыслями о ВеликойОтечественной войне. Оказывается, ей импонируют идеалы, которымследовали наши деды и прадеды."Меня всегда вдохновляли те идеалыдобра, справедливости, любви к Родине и близким, которые проявили наши деды ипрадеды во время Великой Отечественной войны", – цитирует Елизавету ТуктамышевуПри этом онаотметила, что говорит о Дне Победы сейчас потому, что в Москве дали стартработе организаторы Года памяти и славы.Материал дополняется