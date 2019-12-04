Фигуристка сделала
откровенное признание. Елизавета Туктамышева рассказала, что ее вдохновляет.
Фигуристка сделала
откровенное признание. Елизавета Туктамышева рассказала, что ее вдохновляет.
22-летняя
спортсменка, которую заслуженно называют одной из самых привлекательных и
смелых в экспериментах российских фигуристок, поделилась мыслями о Великой
Отечественной войне. Оказывается, ей импонируют идеалы, которым
следовали наши деды и прадеды.
"Меня всегда вдохновляли те идеалы
добра, справедливости, любви к Родине и близким, которые проявили наши деды и
прадеды во время Великой Отечественной войны", – цитирует Елизавету Туктамышеву
При этом она
отметила, что говорит о Дне Победы сейчас потому, что в Москве дали старт
работе организаторы Года памяти и славы.
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