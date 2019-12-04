Сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивают пропавшего без вести Понкратова Даниила Александровича...

Сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивают пропавшего без вести Понкратова Даниила Александровича, 1981 года рождения, проживающего в п. Десеновское, который 28 ноября текущего года ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Был одет: темно-синие джинсы, черный пуховик, темные ботинки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79