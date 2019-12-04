Действия гражданки были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

МО МВД России «Гусь-Хрустальный» проводится проверка по факту незаконного завладения имуществом и денежными средствами, принадлежащими одной из торговых точек.1 декабря текущего года, находясь в сетевом магазине города Гусь-Хрустальный, неустановленная женщина ввела в заблуждение кассира и завладела товаром и денежными средствами в сумме около 10 000 рублей.Действия указанной гражданки были зафиксированы камерами видеонаблюдения.Приметы женщины: неславянской внешности, крупного телосложения, рост около 165-170 см, верхняя одежда и обувь темного цвета.Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности и местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в МО МВД России «Гусь-Хрустальный» по телефонам (49241) 3-00-19, 3-00-36 или по телефонам дежурной части УМВД России по Владимирской области (4922) 45-17-71, 45-18-81.