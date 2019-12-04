Злоумышленник через интернет-магазин получал крупные партии наркотиков, фасовал их на более мелкие и продавал посредством тайников...

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт мефедрона в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Оперативникам поступила информация о 32-летнем мужчине, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы и области.В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. При личном досмотре полицейские обнаружили у него полиэтиленовый сверток с неизвестным веществом. Проведенным исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством - мефедроном, массой более 800 граммов.При проведении обыска по месту проживания злоумышленника в г. Зеленограде оперативники изъяли 5 пакетов с неизвестным веществом, общей массой около двух килограммов. Вещество направлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела. Также в квартире были найдены ноутбук с координатами закладок, электронные весы и упаковочный материал.Как предполагает следствие, злоумышленник через интернет-магазин получал крупные партии наркотиков, фасовал их на более мелкие и продавал посредством тайников.Сотрудники полиции изъяли закладки, которые мужчина поместил ранее в лесной полосе для последующего сбыта. Вещество также находится на экспертизе.По данному факту следствием УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве