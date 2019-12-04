Многие осуждают голливудскую актрису Анджелину Джоли за то, что она допустила ошибку в воспитании детей. Одна из ее дочерей – 13-летняя Шайло – с детства мнила себя мальчиком.

Многие осуждают голливудскую актрису Анджелину Джоли за то, что она допустила ошибку в воспитании детей. Одна из ее дочерей – 13-летняя Шайло – с детства мнила себя мальчиком.Стало известно, что теперь подросток официально числится в рядах мужской половины населения. Звездная наследница сменила имя на мужское во всех документах. Конечно, сделала она это с разрешения матери.Анджелина целиком и полностью поддерживает позицию дочери. Для нее важно, чтобы дети были теми, кем себя считают. Поэтому, по ее словам, она не имеет права им запрещать вносить какие-то изменения в свои жизни.Питт с решением девочки не согласен. Более того, новость об этом привела его в ужас. Ведь голливудский актер всегда был категорически против трансгендерных наклонностей.Отметим,в семье ее давно называют мужским именем.Кроме того,ходят слухи, что Шайло уже несколько лет принимает сильные гормональные препараты.Напомним, недавно Джоли вышла в свет в необычном наряде. Как писали ранее "Дни.ру", в наряде обычной горожанки, без капли изыска она отправилась вместе с 11-летней дочерью Вивьен на рождественский шоппинг.