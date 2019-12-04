В 2020 году основная часть коммунальных платежей вырастет только летом – в среднем на 3,7%.

Последний месяц года – традиционное время для утверждения тарифов на жилищно-коммунальные услуги на будущий год. Накануне стало известно, как изменятся на коммунальные тарифы в Москве в 2020 году.Первого января москвичей ждет повышение коммуналки, но не всей, а только части. Так, в начале года изменятся два тарифа: содержание жилого помещения и взносы на капремонт."Ставка платы за содержание жилого помещения с 1 января 2020 года будет проиндексирована на 5%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет увеличен на 3,7%: с 18,19 рубля до 18,86 рубля за квадратный метр", - сообщается на официальном портале мэра Москвы.Остальная часть коммунальных платежей – оплата газа, теплоснабжения, воды и канализации - будет пересмотрена 1 июля 2020 года. В среднем эти услуги в столице подорожают на 3,7%.В столичной мэрии отметили, что в целом с 2012 года рост тарифов на коммунальные услуги в Москве составляет ниже накопленной инфляции за аналогичный период (рост тарифов — 66,3 процента, индекс потребительских цен — 70,3 процента). Кроме того, сохранятся в полном объеме все действующие льготы и другие меры социальной поддержки горожан по оплате услуг ЖКХ.В бюджет Москвы на 2020 год также включены расходы на содержание и благоустройство придомовых территорий, традиционно не включаемые в плату за жилищные услуги для населения.В конце октября правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год. Сильнее всего тарифы вырастут в Чечне – на 6,5%. Значительное повышение произойдет в Бурятии, Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии – на 5-5,4%. Меньше всего коммунальные услуги подорожают в Ненецком автономном округе - на 2,4%. В Москве размер оплаты увеличится на 5%, в Санкт-Петербурге — на 3,8%.Напоминаем, что в этом году тарифы на коммунальные услуги впервые в России повысились дважды. Первое увеличение произошло первого января - на 1,7%, второе – первого июля (как и всегда) – на 2,4%. Решение о двухэтапном повышение цен было принято правительством из-за увеличения ставки НДС: с 18% до 20%. Общий рост тарифов должен быть в пределах 5%. Однако в реальности эта сумма может быть гораздо выше и разнится от региона к региону.Согласно опросу, проведенному осенью 33Live.Ru Недвижимость, большинство россиян тогда уже ощутили серьезный рост цен на коммунальные услуги – на 5-10% и более. По данным Сбербанка, траты российских семей на ЖКХ выросли на 3% по сравнению с прошлым годом. В среднем домохозяйство в России тратит на оплату услуг ЖКХ 3826 рублей в месяц.О том, что россияне переплачивают за коммунальные ресурсы, заявляли и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Почти три четверти жителей регионов переплачивают за коммунальные услуги, говорил глава ведомства Игорь Артемьев. В среднем россияне переплачивают за услуги ЖКХ более чем в два раза. В ФАС связывают это с действиями местных властей.Согласно подсчетам, "ЖКХ Контроль", самое большое количество жалоб от россиян поступает из-за неверного начисления платы за коммунальные услуги, перерасчетов и дополнительных платежей.Сами эксперты считают неэффективным повышение тарифов по всей стране в один день. По мнению исполнительного директора "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, альтернативным решением тотальному повышению тарифов мог бы послужить переход к системе точечного принятия решения по каждому предприятию и модернизация сферы ЖКХ. Для этого должен проводиться публичный аудит с выявлением цепочек посредников, которые накручивают цены для конечного потребителя. Сейчас, по словам эксперта, рост коммунальных тарифов редко связан с улучшением качества услуг – пока цены растут по определению.Эксперт отрасли ЖКХ Александр Костюков считает существующую индексацию тарифов эффективной с точки зрения потребителя: это позволяет ему планировать семейный бюджет. Однако и здесь можно ввести изменения. Например, дифференцированные тарифы, которые позволят регионам устанавливать более комфортные тарифные условия в сфере ЖКХ. Это могут быть реже изменяемые тарифы.