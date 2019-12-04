Необходимость увеличения расходов на оборону стала основной темой первого дня юбилейного саммита НАТО в Лондоне.

Необходимость увеличения расходов на оборону стала основной темой первого дня юбилейного саммита НАТО в Лондоне. Главы стран-участниц альянса провели ряд двусторонних встреч. Но главным спикером, несомненно, стал президент США Дональд Трамп.Он встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а также с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.Трамп в очередной раз настаивал на необходимости модернизации НАТО и увеличении затрат союзников на оборону, сообщает телеканал "Россия 24".