Со дня кончины звезды советского кино Людмилы Гурченко
прошло восемь лет, между тем скандалы вокруг ее наследства продолжаются до сих пор. В
студии Пусть говорят появилась внучка актрисы Елена Королева, которая
погрязла в судебных спорах с отцом.
Со дня кончины звезды советского кино Людмилы Гурченко
прошло восемь лет, между тем скандалы вокруг ее наследства продолжаются до сих пор. В
студии "Пусть говорят" появилась внучка актрисы Елена Королева, которая
погрязла в судебных спорах с отцом.
После кончины легендарной актрисы в 2011 году часть ее богатств
досталась единственной дочери Марии Королевой. Женщина получила имущество на сумму
более 50 миллионов: несколько квартир в центре Москвы, дачу и права на интеллектуальную
собственность.
В 2017 году Мария Королева умерла. Все, чем владела дочь
Людмилы Гурченко, суд поделил на две равные доли: часть по закону отошла внучке
легендарной актрисы Елене Королевой, остальное получил зять звезды советского
кино Александр Королев.
В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" выяснилось, что внучка
Людмилы Гурченко подала против родителя иск. Подробности громкого скандала в
звездной семье озвучил адвокат Елены Королевой, Ольга Бирючева.
"Мы не хотели забрать все, мы хотели забрать то, что не
вошло в наследственную массу, потому что ответчик, наш Александр, об этом не
заявил. А именно: не было заявлено, что в наследство могут быть включены
денежные средства на его вкладах, поскольку он супруг умершей. Не было заявлено
в наследственном деле о том, что у него имеются общества с ограниченной
ответственностью, где Лене могут принадлежать также доли, дивиденды. также она
может войти как участник в это общество", – сказала Бирючева в эфире "Пусть говорят".
26 Ноя 2019 в 8:24 PST
По словам адвоката, Королева пошла в суд не только
потому, что хотела определить объем наследства. С помощью Фемиды она пыталась зафиксировать кому и чем владеть. Сейчас все имущество поделено по долям. Это не устраивает
внучку великой актрисы. Молодая женщина не желает иметь ничего общего со своим
родителем. К сожалению, суд выбрал сторону ответчика.
"Ответчик по делу заявил встречные требования и просил
уменьшить ее долю. Он просил выделить супружескую долю, то есть уменьшить то,
что выделил нотариус. Мы еще вынуждены были отбывать то, что ее наследство по
закону", – рассказал адвокат внучки Людмилы Гурченко.
Также в студии обсудили сплетни о том, что Елена
Королева может быть рождена от другого мужчины, якобы Александр Королев всю
жизнь воспитывал чужого ребенка. Дескать, это как нельзя лучше объясняет
конфликт между родственниками. Присутствующие в студии эксперты
потребовали экспертизу ДНК.