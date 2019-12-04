Со дня кончины звезды советского кино Людмилы Гурченко прошло восемь лет, между тем скандалы вокруг ее наследства продолжаются до сих пор. В студии Пусть говорят появилась внучка актрисы Елена Королева, которая погрязла в судебных спорах с отцом.

Со дня кончины звезды советского кино Людмилы Гурченкопрошло восемь лет, между тем скандалы вокруг ее наследства продолжаются до сих пор. Встудии "Пусть говорят" появилась внучка актрисы Елена Королева, котораяпогрязла в судебных спорах с отцом.После кончины легендарной актрисы в 2011 году часть ее богатствдосталась единственной дочери Марии Королевой. Женщина получила имущество на суммуболее 50 миллионов: несколько квартир в центре Москвы, дачу и права на интеллектуальнуюсобственность.В 2017 году Мария Королева умерла. Все, чем владела дочьЛюдмилы Гурченко, суд поделил на две равные доли: часть по закону отошла внучкелегендарной актрисы Елене Королевой, остальное получил зять звезды советскогокино Александр Королев.В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" выяснилось, что внучкаЛюдмилы Гурченко подала против родителя иск. Подробности громкого скандала взвездной семье озвучил адвокат Елены Королевой, Ольга Бирючева."Мы не хотели забрать все, мы хотели забрать то, что невошло в наследственную массу, потому что ответчик, наш Александр, об этом незаявил. А именно: не было заявлено, что в наследство могут быть включеныденежные средства на его вкладах, поскольку он супруг умершей. Не было заявленов наследственном деле о том, что у него имеются общества с ограниченнойответственностью, где Лене могут принадлежать также доли, дивиденды. также онаможет войти как участник в это общество", – сказала Бирючева в эфире "Пусть говорят".26 Ноя 2019 в 8:24 PSTПо словам адвоката, Королева пошла в суд не толькопотому, что хотела определить объем наследства. С помощью Фемиды она пыталась зафиксировать кому и чем владеть. Сейчас все имущество поделено по долям. Это не устраиваетвнучку великой актрисы. Молодая женщина не желает иметь ничего общего со своимродителем. К сожалению, суд выбрал сторону ответчика."Ответчик по делу заявил встречные требования и просилуменьшить ее долю. Он просил выделить супружескую долю, то есть уменьшить то,что выделил нотариус. Мы еще вынуждены были отбывать то, что ее наследство позакону", – рассказал адвокат внучки Людмилы Гурченко.Также в студии обсудили сплетни о том, что ЕленаКоролева может быть рождена от другого мужчины, якобы Александр Королев всюжизнь воспитывал чужого ребенка. Дескать, это как нельзя лучше объясняетконфликт между родственниками. Присутствующие в студии экспертыпотребовали экспертизу ДНК.