Певица Надежда Бабкина,
судя по всему, увлеклась йогой. 69-летняя знаменитость разучивает основные асаны в
компании импозантного брюнета. Куда только смотрит ее муж, вокалист Евгений Гор?
Певица Надежда Бабкина,
судя по всему, увлеклась йогой. 69-летняя знаменитость разучивает основные асаны в
компании импозантного брюнета. Куда только смотрит ее муж, вокалист Евгений Гор?
В распоряжении
журналистов оказалась необычная фотография, на которой запечатлена Надежда Бабкина
в обществе малоизвестного мужчины. В кадре актриса, как показалось, пытается повторить одну из основных асан
йоги "Собака мордой вниз".
На фото знаменитость забралась на кровать. Упираясь ногами и руками в
матрас, она тянется копчиком к потолку. Сзади ее за бедра поддерживает
разгоряченный красавчик. Помощника Надежды Бабкиной позабавило стремление
артистки освоить непростое упражнение. Он раскраснелся от смеха. Вокалистка тоже не скрывала радости от происходящего.
Фото было опубликовано в официальном
инстаграм-аккаунте ток-шоу Первого канала "Вечерний Ургант". "Накануне в нашу
редакцию пришла фотография от Надежды Бабкиной с предложением использовать
снимок в эфире. В кадре сама Надежда Георгиевна и директор ее театра Антон
Собянин на гастролях в Риге", – гласит подпись под снимком.
Ниже сотрудники редакции попросили подписчиков придумать смешную подпись к кадру с Надеждой Бабкиной. Также интернет-обывателям
предложили использовать тег #ИспользуйБабкину.
Пользователи Сети с удовольствием
откликнулись на призыв. Комментарии посыпались как из рога изобилия.
3 Дек 2019 в 2:49 PST
"Собака мордой вниз или
йогнуться можно в любом возрасте (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "По гороскопу Надежда Рыба, но для
директора может стать Раком!", "Надежда американского футбола", "Жизнь
заставит, и не так раскорячишься", "Бабкин угодник..😁", "Сейчас и Надежда Бабкина "похорошеет"👌", "Тряхнула стариной!", "Согнуть-согнули, а выпрямить
не могут", "НЕмодный приговор Бабкиной", "Бабкин твистер", "Пушка 15, прицел
120, огооонь 🔥😂😂😂😂😂😂😂", – фантазировали поклонники шоу.
Отметим, что были и те, кто осудил . Некоторым фото показалось непристойным.
"Как же меня бабкина
бесит😈😈😈😈, не стыдно ей своей старой сракой раком стоять
перед мужчиной???", "Ей не стыдно! Она думает, если лицо перелицевала,
то и года отминусовала. Но это не так! Пошлятина и вульгарщина!!!" -
негодовали из-за фото поборники морали.