Певица Надежда Бабкина, судя по всему, увлеклась йогой. 69-летняя знаменитость разучивает основные асаны в компании импозантного брюнета. Куда только смотрит ее муж, вокалист Евгений Гор?

Певица Надежда Бабкина,судя по всему, увлеклась йогой. 69-летняя знаменитость разучивает основные асаны вкомпании импозантного брюнета. Куда только смотрит ее муж, вокалист Евгений Гор?В распоряжениижурналистов оказалась необычная фотография, на которой запечатлена Надежда Бабкинав обществе малоизвестного мужчины. В кадре актриса, как показалось, пытается повторить одну из основных асанйоги "Собака мордой вниз".На фото знаменитость забралась на кровать. Упираясь ногами и руками вматрас, она тянется копчиком к потолку. Сзади ее за бедра поддерживаетразгоряченный красавчик. Помощника Надежды Бабкиной позабавило стремлениеартистки освоить непростое упражнение. Он раскраснелся от смеха. Вокалистка тоже не скрывала радости от происходящего.Фото было опубликовано в официальноминстаграм-аккаунте ток-шоу Первого канала "Вечерний Ургант". "Накануне в нашуредакцию пришла фотография от Надежды Бабкиной с предложением использоватьснимок в эфире. В кадре сама Надежда Георгиевна и директор ее театра АнтонСобянин на гастролях в Риге", – гласит подпись под снимком.Ниже сотрудники редакции попросили подписчиков придумать смешную подпись к кадру с Надеждой Бабкиной. Также интернет-обывателямпредложили использовать тег #ИспользуйБабкину.Пользователи Сети с удовольствиемоткликнулись на призыв. Комментарии посыпались как из рога изобилия.3 Дек 2019 в 2:49 PST"Собака мордой вниз илийогнуться можно в любом возрасте (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "По гороскопу Надежда Рыба, но длядиректора может стать Раком!", "Надежда американского футбола", "Жизньзаставит, и не так раскорячишься", "Бабкин угодник..😁", "Сейчас и Надежда Бабкина "похорошеет"👌", "Тряхнула стариной!", "Согнуть-согнули, а выпрямитьне могут", "НЕмодный приговор Бабкиной", "Бабкин твистер", "Пушка 15, прицел120, огооонь 🔥😂😂😂😂😂😂😂", – фантазировали поклонники шоу.Отметим, что были и те, кто осудил . Некоторым фото показалось непристойным."Как же меня бабкинабесит😈😈😈😈, не стыдно ей своей старой сракой раком стоятьперед мужчиной???", "Ей не стыдно! Она думает, если лицо перелицевала,то и года отминусовала. Но это не так! Пошлятина и вульгарщина!!!" -негодовали из-за фото поборники морали.