ОМВД России по району Богородское г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Балашова Владимира Михайловича...

ОМВД России по району Богородское г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Балашова Владимира Михайловича, 1949 года рождения, местонахождение которого неизвестно с апреля 2007 года.Приметы: рост 170-175 см, на вид 50-55 год, плотного телосложения, глаза голубые, волосы средней длины седые, вьющиесяОсобые приметы: шрам на животе от операцииОдежда: куртка зеленого цвета, рубашка светлая с длинными рукавами, черные ботинки, брюки вельветовые коричневого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(499)160-12-10 или в службу «102» (с мобильного – 112).