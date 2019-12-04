ОМВД России по району Богородское, г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Силкина Дмитрия Георгиевича...

ОМВД России по району Богородское, г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Силкина Дмитрия Георгиевича, 1931 года рождения, местонахождение которого неизвестно с июня 2006 года.Приметы: рост 165 см, на вид 76 лет, худощавого телосложения, глаза серые, брови дугообразные средние, волосы прямые седые коротко стриженные, имеется теменная лысина, основание носа прямое.Одежда: пиджак серого цвета, брюки черного цвета, рубашка с длинным рукавом в крупную клетку бело-черно-рыжая, ботинки кожаные черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(499)160-12-10 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73