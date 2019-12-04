ОМВД России по району Богородское г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Балашова Владимира Михайловича...

ОМВД России по району Богородское г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Балашова Владимира Михайловича, 1971 года рождения, местонахождение которого неизвестно с июля 2017 года.Приметы: рост 185 см, на вид 40 лет, худощавого телосложения, глаза голубые, брови прямые, волосы светло-русые с проседью, короткая стрижка, нос средний, по форме спинки прямой.Особые приметы: на плечах имеются татуировки в виде розы, на левой руке имеются шрамыОдежда: рубашка с длинным рукавом в бело-серую крупную клетку, темно-синие джинсы, черные кожаные мокасины.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(499)160-12-10 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73