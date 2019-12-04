Ходили слухи, что дочь Анастасии Заворотнюк Анна принимает ухаживания от известного исполнителя Егора Крида. Но на днях артиста сняли обнимающим другую женщину

Ходили слухи, что дочь Анастасии Заворотнюк Анна принимает ухаживания от известного исполнителя Егора Крида. Но на днях артиста сняли обнимающим другую женщинуУ 25-летнего Егора Крида, по всей видимости, бурная личная жизнь. Кого только не приписывали артисту в подруги: якобы он встречался с актрисой Мирославой Карпович, прославившейся благодаря роли в сериале "Папины дочки", то будто ухаживал за наследницей актрисы Анастасии Заворотнюк Анной. Доподлинно известно только о его романе с певицей Нюшей, на которую тот якобы до сих пор сильно обижен.11 Авг 2019 в 8:45 PDTМатериал дополняется