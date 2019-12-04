Ходили слухи, что дочь Анастасии Заворотнюк Анна принимает ухаживания от известного исполнителя Егора Крида. Однако на днях артиста сняли обнимающим другую женщину.

Ходили слухи, что дочь Анастасии Заворотнюк Анна принимает ухаживания от известного исполнителя Егора Крида. Однако на днях артиста сняли обнимающим другую женщину.У 25-летнего Егора Крида, судя по всему, бурная личная жизнь. Кого только не приписывали артисту в подруги: то он встречался с актрисой Мирославой Карпович, прославившейся благодаря роли в сериале "Папины дочки", то ухаживал за наследницей актрисы Анастасии Заворотнюк Анной. Однако доподлинно известно только о романе звезды с певицей Нюшей, на которую он якобы до сих пор сильно обижен.На сей раз Егора Крида приметили в компании эффектной Zivert (она же Юлия Зиверт), исполнительницы песен Life и "Зеленые волны". Вначале пару сняли на праздновании юбилея музыкального директора МУЗ-ТВ. Егор и Юля мило болтали, смеялись, и певец даже обнимал коллегу за талию.Едва видео попало в Сеть, поползли слухи об их романе. Масла в огонь подлил сам Крид. На вопрос о возможном дуэте он ответил двусмысленно: "Мы слишком любим друг друга, чтобы портить этим наши карьеры..."11 Авг 2019 в 8:45 PDTА пару дней назад на другом мероприятии репортеры поймали Зиверт. Артистка редко посещает светские мероприятия и о личной жизни не распространяется. На вопрос о романе с она дала исчерпывающий ответ."Конечно, чушь несусветная! Мы с ним потом смеялись. Я говорю: "Господи, уже нельзя рядом с человеком постоять, поболтать на вечеринке!" Видимо, эти слухи пошли оттого, что моя личная жизнь всегда максимально закрыта. Репортеры так ждали увидеть меня хотя бы разговаривающей с кем-то мужского пола, чтобы сразу раздуть сенсацию!" – цитирует певицу .