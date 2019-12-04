В Аскинском районе Башкирии произошла серьезная авария. Водитель ВАЗ-2110 врезался в электроопору. В результате пострадала 28-летняя пассажирка. Женщину доставили в больницу. По ..

В Аскинском районе Башкирии произошла серьезная авария. Водитель "ВАЗ-2110" врезался в электроопору. В результате пострадала 28-летняя пассажирка. Женщину доставили в больницу.По предварительным данным, автомобилист находился в нетрезвом состоянии и был без прав. Другие подробности выясняют правоохранители, передает .