В Аскинском районе Башкирии произошла серьезная авария. Водитель ВАЗ-2110 врезался в электроопору. В результате пострадала 28-летняя пассажирка. Женщину доставили в больницу.
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В Аскинском районе Башкирии произошла серьезная авария. Водитель "ВАЗ-2110" врезался в электроопору. В результате пострадала 28-летняя пассажирка. Женщину доставили в больницу.
По предварительным данным, автомобилист находился в нетрезвом состоянии и был без прав. Другие подробности выясняют правоохранители, передает .