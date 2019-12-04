В Краснодаре выпал первый снег. Несмотря на предупреждения синоптиков, не все оказались готовы к климатической зиме.

В Краснодаре выпал первый снег. Несмотря на предупреждения синоптиков, не все оказались готовы к климатической зиме. На улицах города образовались пробки. Кое-где они достигали десяти баллов.В соцсетях водители делятся информацией о состоянии трасс, передает телеканал "Россия 24". Так, по некоторым данным, из-за снежного коллапса закрыт перевал между Джубгой и Горячим Ключом. Тем не менее, официальных комментариев на данный момент пока не поступало. По данным краевого Гидрометцентра, в ближайшее время ожидается понижение температуры и заморозки.