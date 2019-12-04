В московских центрах госуслуг Мои документы появилась возможность оплатить пошлины с помощью банковской карты или смартфона прямо во время подачи документов. Для этого в окнах приема заявителей установлены терминалы для безналичной оплаты.

В московских центрах госуслуг "Мои документы" появилась возможность оплатить пошлины с помощью банковской карты или смартфона прямо во время подачи документов. Для этого в окнах приема заявителей установлены терминалы для безналичной оплаты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.Новая услуга доступна во всех 130 центрах госуслуг, во флагманских центрах, а также во дворце "Мои документы". Раньше, чтобы оплатить пошлину в МФЦ, нужно было использовать терминалы и банкоматы в зоне ожидания центра, либо же оплачивать квитанции в банковских отделениях."Главная цель работы центров "Мои документы" — сделать процесс получения госуслуг и документов удобным, простым и приятным. Банковская карта уже стала привычным средством оплаты товаров и услуг для большинства людей, поэтому мы решили установить терминалы для безналичной оплаты в окнах приема. Они принимают не только банковские карты, но и смартфоны с функцией бесконтактных платежей", — сообщила заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг "Мои документы" Анастасия Загородникова.При этом возможность оплачивать пошлины через терминалы и банковские отделения также осталась.