В Москве, на Красной Пресне, начался снос здания кинотеатра Соловей. Его территория огорожена, там работает техника. Ранее владелец здания сообщил, что изначально планировал снести это здание, поскольку оно не имеет архитектурной ценности и не соответствует современным требованиям безопасности.

В Москве, на Красной Пресне, начался снос здания кинотеатра "Соловей". Последний сеанс в одном из самых больших кинотеатров в Восточной Европе прошел 1 декабря.Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", его территория огорожена, там работает техника.Прямую трансляцию с места сноса киноцентра также ведет телеканал "Россия 24".Гендиректор АО "Киноцентр" Сергей Черкашин сообщил ТАСС, что снос здания планируется завершить до марта 2020 года.Ранее в открытом письме владелец здания Вадим Меркин сообщил, что является собственником с 2007 года и изначально планировал снести это здание, поскольку оно не имеет архитектурной ценности и не соответствует современным требованиям безопасности.Меркин также подчеркнул, что в новом здании площадь кинозалов увеличится более чем в два раза — до 3,5 тысячи квадратных метров, и целый этаж здания будет отдан под социальные проекты.