В полицию с заявлением обратился 83-летний житель столицы, который сообщил, что с его банковского счета пропали около 8 миллионов рублей...

"Оперативниками уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии со службой безопасности одного из крупных банков установлены и задержаны двое подозреваемых в попытке хищения денежных средств у пожилого мужчины.В полицию с заявлением обратился 83-летний житель столицы, который сообщил, что с его банковского счета пропали около 8 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержаны подозреваемые. Ими оказались сотрудница банка и ее сын.Установлено, что женщина, используя свое служебное положение, вошла в автоматизированную систему финансово-кредитной организации и осуществила операцию по смене владельца расчетного счета на подконтрольное физическое лицо. Однако довести свой преступный умысел по обналичиванию денежных средств пенсионера до конца не смогла по независящим от нее причинам.При обыске по месту жительства задержанных полицейские изъяли денежные средства в размере 7,5 миллиона рублей, происхождение которых устанавливается.Следствием УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ. Судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк