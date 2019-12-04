Пьяная школьница выпала с балкона 14-го этажа на припаркованный автомобиль. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге вечером 2 декабря. По данным , девочка решила попробовать алкоголь и украла ..

Пьяная школьница выпала с балкона 14-го этажа на припаркованный автомобиль. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге вечером 2 декабря.По данным , девочка решила попробовать алкоголь и украла бутылку из домашнего бара родителей. Выйдя на балкон, школьница потеряла равновесие и упала.Скорую вызвал владелец машины. Пострадавшую экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у школьницы ушиб головного мозга, закрытую травму груди, переломы костей таза, позвонков и правого бедра.