Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Подмосковье, пострадали семь человек. Авария произошла на федеральной трассе М1 в районе Одинцово. Автобус ехал из белорусского Гродно в Кострому.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Подмосковье, пострадали семь человек. Авария произошла на федеральной трассе М1 в районе Одинцово. Автобус ехал из белорусского Гродно в Кострому. В нем было 46 пассажиров и два водителя.Двоих пострадавших увезли в больницу, остальным медицинская помощь была оказана на месте. Людей доставили в ближайшую гостиницу, передает телеканал "Россия 24".