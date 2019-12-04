В Москве прошло заседание попечительского совета Российской академии образования. Его провел замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. Обсуждались актуальные вопросы в сфере образования и научной деятельности.

В Москве прошло заседание попечительского совета Российской академии образования. Его провел замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. Обсуждались актуальные вопросы в сфере образования и научной деятельности."Современное образование не стоит на месте, оно все время развивается, — отметил Магомедов. — Требуются новые технологии и новые подходы. И для того, чтобы быть в этом успешным, нужна поддержка. Поэтому в составе попечительского совета очень много представителей государственных структур, бизнеса, творческих людей, экспертов, и все они помогают в решении задач, которые стоят перед Российской академией образования".Также во время заседания Магомедсалам Магомедов предложил учредить премию имени президента Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой. Ее не стало в ноябре этого года, напоминает телеканал "Россия 24".Кроме того, в ходе встречи обсудили и конкурс Российской академии образования для молодых ученых за успехи в науке. Он проводится в целях повышения качества исследований. "И очень важно, что все претенденты, которые падают на премию, результаты своих исследований предоставляют очень мощной научной экспертизе", — подчеркнул Юрий Зинченко, президент РАО, заместитель председателя попечительского совета.