В Санкт-Петербурге ученик школы №509 Красносельского района спас 4-летнюю девочку, которая провалилась под лед.

В Санкт-Петербурге ученик школы №509 Красносельского района спас 4-летнюю девочку, которая провалилась под лед. Рассказ о юном герое и его поступке появился в официальной группе школы в социальной сети.Школьник, возвращаясь домой мимо Матисова канала, увидел, как маленькая девочка провалилась под лед. Пятиклассник подбежал к малышке и держал ее за капюшон комбинезона, при этом не переставая громко звать на помощь. На крик прибежали взрослые, которые благополучно достали девочку из воды. "Я считаю, что на моем месте так поступил бы каждый", — сказал юный спасатель.С 15 ноября в Санкт-Петербурге действует запрет на выход на лед водоемов. Ограничения будут действовать до 15 января, а затем – с 7 марта по 15 апреля, сообщает Росбалт.RU.