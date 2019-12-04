В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели отменены три рейса. Самолеты до Курил и Комсомольска-на-Амуре не вылетели. Рейсы планируют выполнить завтра, 5 декабря, если погодные условия улучшатся.

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели отменены три рейса. Самолеты до Курил и Комсомольска-на-Амуре не вылетели. Рейсы планируют выполнить завтра, 5 декабря, если погодные условия улучшатся.Ранее в Сахалинской области и Хабаровском крае было объявлено штормовое предупреждение, напоминает телеканал "Россия 24". Там идет сильный снег, метель, а температура воздуха в некоторых районах опустилась до минус 10 градусов. По прогнозам синоптиков, погода будет ухудшаться.Из-за циклона в Южно-Сахалинске не работает паромная переправа. Порт города Корсакова затоплен. Движение для пассажирского автотранспорта на некоторых автотрассах ограничено. Там дежурят спасатели. Несколько сотен жителей села Восточное остались без электроэнергии. В трех районах из-за погоды отменили занятия в школах.