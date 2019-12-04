Он пытался заработать себе повышение по службе

Во Владимире предстанет перед судом бывший полицейский, который пытался заработать себе повышение по службе, подстроив преступление.Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Владимирской области решил искусственно увеличить число раскрытых им преступлений. Для этого он дал ранее знакомому бомжу банку с бездымным порохом заводского изготовления массой около 255 грамм и попросил мужчину выйти на улицу с этой банкой через 15 минут.Позднее в присутствии понятых экс-полицейский забрал у бомжа банку с порохом и составил на того протокол. Уголовное дело было направлено на рассмотрение во Фрунзенский районный суд города Владимира.