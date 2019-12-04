До 72% средств будет направлено в социальную сферу, сообщает пресс-служба мэрии

3 декабря депутаты городской администрации рассмотрели бюджет города Владимира на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. До 72% средств будет направлено в социальную сферу, сообщает пресс-служба мэрии.Также в план включили траты на:транспорт и дорожное хозяйство - 10% бюджета, что составило 796 млн.руб,ЖКХ - 9% бюджета, то есть в денежном эквиваленте 724 млн.руб,содержание и ремонт дорог уйдет 707 млн.руб.,строительство и реконструкция — 44 млн.руб.благоустройство города - 426 млн.руб.