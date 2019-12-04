Многие надеялись, что после громкого развода с Антоном Гусевым экс-участница Дома-2 Евгения Феофилактова наконец обрела счастье. Но, к сожалению, девушка вернулась к статусу холостячки.

Многие надеялись, что после громкого развода с Антоном Гусевым экс-участница "Дома-2"Евгения Феофилактова наконец обрела счастье. Но, к сожалению, девушка вернулась к статусу холостячки.Стало известно о расставании модели с бизнесменом Маджидом Гиагиа. Об этом заявил сам мужчина на своей странице в социальной сети "Инстаграм", отметив, что Новый год он встретит в статусе холостяка.Оба удалили все совместные фотографии из личных аккаунтов. Но что стало причиной разрыва – неизвестно.Свои комментарии на этот счет дала бывшая жена ресторатора. По ее словам, закончить роман было решением Маджида.Напомним, Феофилактова и Гиагиа по началу были связаны исключительно деловыми отношениями. Лишь со временем между ними вспыхнули чувства. Союз с известным ресторатором, рантье и кинопродюсером в одном лице Евгения называла "восточной сказкой", сообщает . По ее словам, возлюбленный был одним из немногих, кто не ограничивал ее свободу, но при этом носил на руках.2 Дек 2019 в 11:38 PST