Российский лидер Владимир Путин в Сочи провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Встреча прошла в дружеской атмосфере, однако не обошлось и без казусов.

Российский лидер Владимир Путин в Сочи провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Встреча прошла в дружеской атмосфере, однако не обошлось и без казусов.В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина и его сербского коллеги Александра Вучича. Прошли они, по словам самого российского лидера, "как это всегда бывает при наших встречах, в дружественной, конструктивной атмосфере".Владимир Путин подчеркнул, что им удалось обсудить весь комплекс взаимоотношений двух стран. Стороны обменялись мнениями относительно ситуации вокруг Косово, а также по другим актуальным проблемам региона. О дружеском формате встречи можно было судить уже по моменту встречи президентом России своего собеседника. Записью этого момента на своей странице в "Твиттер" поделился аккаунт "Кремлевский пул РИА".Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева на своей странице в "Телеграм" поделилась еще одним видео со встречи двух президентов. В объектив камеры попал казус с Александром Вучичем, произошедший непосредственно перед переговорами. Сербский лидер поспешил сесть в кресло, забыв о полагающемся по протоколу рукопожатии для фотографов. Владимир Путин вежливо намекнул собеседнику на его оплошность, посл чего они соблюли все необходимые формальности.Материал дополняется.